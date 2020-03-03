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У Раді ініціювали створення ТСК з розслідування корупції чиновників в Одесі

Новини » Політика     03.03.2020 - 20:04
У Раді ініціювали створення ТСК з розслідування корупції чиновників в Одесі
Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна, Віталій Носач)

Депутати мають намір розслідувати діяльність Геннадія Труханова

Депутати від "Слуги народу" закликають колег підписати заяву з приводу створення тимчасової слідчої комісії з розслідування злочинів, в яких фігурують одеський мер Геннадій Труханов та посадові особи одеської міськради. Про це заявив народний депутат Олексій Леонов, передає "112 канал".

"Люди, які дійсно збагатилися внаслідок корупції, вони повинні за це відповідати. Ті слідчі органи, які повинні боротися з корупцією, заводити кримінальні провадження і розбиратися в них - свою роботу, на жаль, не виконують. Одесити приходять до нас на прийом і розповідають, вибачте за прямоту, про ті "відкати", які доводиться платити, потрапляючи в ті чи інші кабінети чиновників. Всі про це знають і, що найжахливіше, що абсолютно цього не бояться", - зазначив депутат.

На думку Леонова, "Одеса занепадає - узбережжя перетворюється на кам'яні джунглі - завдяки новобудовам, а чи в не щоденних пожежах, в яких нібито винних немає - гинуть люди".

"Почуття своєї безкарності та байдужість до одеситів з боку одеської міської ради на чолі з Геннадієм Трухановим призвели до страшних трагедій - загибелі десятків людей внаслідок пожеж, які відбуваються в Одесі останнім часом. За всі ці смертельні пожежі поки, що не відповіли справжні винні. Ті, хто всупереч закону не вжили необхідних заходів щодо пожежної безпеки", - додав він.

На цей час заяву про створення ТСК підписали 16 депутатів.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, в Одеській області оперативники обласного управління стратегічних розслідувань поліції разом зі слідчими поліції та прокуратурою області затримали злочинну групу, яка "заробляла" на крадіжці пального з резервуарів "Укрзалізниці".

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Новини України ОдесаВСКГенадій ТрухановСлуга народа
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