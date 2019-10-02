У Раді немає концепції нового закону щодо особливого статусу Донбасу

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Депутати поки не мають концепції нового закону

Концепції нового закону про особливий статус Донбасу поки немає. Про це заявив голова фракції "Слуга народа" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Арахамії, в даний момент парламент не має ні тексту, ні концепції нового закону про особливий статус Донбасу. Він додав, що поки ніхто не звертався в Раду з законодавчою ініціативою.

"Зараз немає ні текста, ні концепції нового закону про особливий статус. Я не знаю (коли почнеться обговорення - ред.) Коли буде суб'єкт законодавчої ініціативи. Це може бути президент, Кабмін, група депутатів. Ніхто з них ще не вийшов з законодавчою ініціативою", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в новий закон щодо особливого статусу Донбасу буде імплементовано "формулу Штайнмайєра", на текст якої погодилася українська делегація в Мінську. Глава держави наголосив, що новий закон про особливий статус почне діяти відразу після проведення місцевих виборів на Донбасі.

Крім того, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв, що в конституцію не будуть вносити жодних пунктів про особливий статус українських територій. Пристайко додав, що будь-які питання, пов'язані з особливим порядком самоврядування в ОРДЛО, проходять у нерозривному зв'язку з децентралізацією.