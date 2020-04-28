В Раде хотят заслушать главу Нацбанка

Председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что в парламенте хотят заслушать главу Национального банка Украины Якова Смолия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook парламентария.

Он отметил, что собрал подписи глав многих комитетов и нескольких парламентариев.

"Я собрал подписи глав многих комитетов и еще нескольких народных депутатов, которые просто не позволили мне пройти мимо с этим документом. Всех нас интересует стратегическое видение и план действий НБУ во время карантина, когда национальные банки других государств играют едва ли не самым ведущую роль в локализации и преодолении экономического кризиса ", - написал депутат.

Напомним, в "Экономическом обзоре недели" Национального банка Украины подчеркивалось, что ситуация на рынке труда в условиях правительственного карантина в течение последней недели (с 17 по 23 апреля) оставалась напряженной.

По данным мониторинга НБУ, количество новых вакансий на сайтах трудоустройства хотя и перестало снижаться, но остается довольно низким по сравнению с докризисным уровнем.

Как писало РБК-Украина, нацрегулятор также обнародовал данные относительно финансового стресса во время острой фазы кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Указано, что рост индекса финансового стресса был краткосрочным и был обусловлен в большой степени ростом доходности государственных ценных бумаг. Локальный максимум зафиксирован 24 марта, после чего идет постепенное уменьшение уровня стресса.