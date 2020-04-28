У Раді хочуть заслухати главу Нацбанку

Голова комітету Верховної ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха повідомив, що у парламенті хочуть заслухати главу Національного банку України Якова Смолія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook парламентаря.

Він зазначив, що зібрав підписи голів майже всіх комітетів та кількох парламентарів.

"Я зібрав підписи голів майже всіх комітетів і ще декількох народних депутатів, які просто не дозволили мені пройти повз них з цим документом. Усіх нас цікавить стратегічне бачення і план дій НБУ під час карантину, коли національні банки інших держав відіграють чи не найбільш провідну роль у локалізації і подоланні економічної кризи", - написав депутат.

Нагадаємо, в "Економічному огляді тижня" Національного банку України підкреслювалося, що ситуація на ринку праці в умовах урядового карантину протягом останнього тижня (з 17 по 23 квітня) залишалася напруженою.

За даними моніторингу НБУ, кількість нових вакансій на сайтах працевлаштування хоча і перестала знижуватися, але залишається досить низькою у порівнянні з докризовим рівнем.

Як писало РБК-Україна, національний регулятор також оприлюднив дані щодо фінансового стресу під час гострої фази кризи, викликаної пандемією коронавірусу. Зазначено, що зростання індексу фінансового стресу було короткостроковим і було обумовлене великою мірою зростанням прибутковості державних цінних паперів. Локальний максимум зафіксований 24 березня, після чого йде поступове зменшення рівня стресу.