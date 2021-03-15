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В Раде хотят заслушать Авакова в пятницу

Автор: Юлия Струк

В Верховной раде хотят заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова. Заслушивание должно произойти на часе вопросов к правительству в пятницу, 19 марта.

Об этом в ходе брифинга заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Сегодня тот министр, которого мы пригласим, в его системе есть очень много людей, которые работают с людьми, и они все заслуживают вакцинацию. Это Арсен Борисович Аваков. Мы хотим его пригласить на час вопросов к правительству и задать ему несколько вопросов. Одно из вопросов - это вакцинация личного состава МВД, полиции", - рассказал парламентарий.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский требовал увеличить темпы вакцинации от коронавируса в Украине. Он предлагал привлечь для этого мобильные бригады.

В ответ на это Аваков подчеркивал, что МВД подготовило 50 мобильных бригад, которые помогут принять участие в проведении вакцинации.

Как писало РБК-Украина, в Украине продолжили падать темпы вакцинации против коронавируса. За воскресенье, 14 марта, сделали 2018 прививок.

Так, с начала кампании вакцинации было сделано 53 155 прививок против COVID-19 - все первая доза.

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Новости Украины Верховная РадаАрсен АваковвакцинацияАлександр Корниенко
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