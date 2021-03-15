У Раді хочуть заслухати Авакова в п'ятницю

У Верховній раді хочуть заслухати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Заслуховування має відбутися на годині запитань до уряду у п'ятницю, 19 березня.

"Сьогодні той міністр, якого ми запросимо, у його системі є дуже багато людей, які працюють з людьми, і вони всі заслуговують на вакцинацію. Це Арсен Борисович Аваков. Ми хочемо його запросити на годину запитань до уряду і задати йому кілька питань. Одне з питань - це вакцинація особового складу МВС, поліції", - розповів парламентар.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський вимагав збільшити темпи вакцинації від коронавірусу в Україні. Він пропонував залучити для цього мобільні бригади.

У відповідь на це Аваков підкреслював, що МВС підготувало 50 мобільних бригад, які допоможуть взяти участь у проведенні вакцинації.

Як писало РБК-Україна, в Україні продовжили падати темпи вакцинації проти коронавірусу. За неділю, 14 березня, зробили 2018 щеплень.

Так, з початку кампанії вакцинації було зроблено 53 155 щеплень проти COVID-19 - все перша доза.