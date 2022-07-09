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В Раде хотят выяснить причины выезда депутатов из Украины после российского вторжения

Фото: глава Верховной Рады Руслан Стефанчук (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Верховная Рада планирует создать Временную следственную комиссию, которая проверит причины выезда некоторых депутатов за границу после полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщает РБК-Украина об этом заявил глава парламента Руслан Стефанчук в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Думаю, что в ближайшее время будет инициировано создание временной следственной комиссии, которая сможет определить все факты их пребывания не на территории Украины, причины этого - и рекомендовать соответствующие решения к принятию в Верховной Раде Украины. Поэтому сейчас мы на пути к тому, чтобы депутаты, которые не выполняют своих функциональных обязанностей, не имели возможности работать в стенах украинского парламента", - сказал он.

Также Стефанчук добавил, что депутатам, которые не принимают участия в пленарных заседаниях парламента или в заседаниях комитетов, членами которых они являются, не выплачивается заработная плата, так как "они не выполняют своих функций как народные депутаты". Это же касается и их помощников.

Глава Рады добавил, что также есть нардепы, в отношении которых открыты уголовные производства. Таких парламентариев отозвали с должностей в комитетах. В частности, речь идет о Викторе Медведчуке и Алексее Ковалеве.

Напомним, около десяти нардепов выехали за границу еще за несколько дней до начала полномасштабной войны и не возвращаются в Украину.

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Руслан СтефанчукВерховная рада