У Раді хочуть з'ясувати причини виїзду депутатів з України після російського вторгнення

"Думаю, що найближчим часом буде ініційовано створення Тимчасової слідчої комісії, яка зможе визначити всі факти їх перебування не на території України, причини цього - і рекомендувати відповідні рішення до ухвалення у Верховній Раді України. Тому зараз ми на шляху до того, щоб депутати, які не виконують своїх функціональних обов'язків, не мали можливості працювати в стінах українського парламенту", - сказав він.

Також Стефанчук додав, що депутатам, які не беруть участі в пленарних засіданнях парламенту або в засіданнях комітетів, членами яких вони є, не виплачується заробітна плата, адже "вони не виконують своїх функцій як народні депутати". Це ж, стосується і їхніх помічників.

Голова Ради дадав, що також є нардепи, щодо яких відкриті кримінальні провадження. Таких парламентаріїв відкликали з посад у комітетах. Зокрема, мова йде про Віктора Медведчука і Олексія Ковальова.