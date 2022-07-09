У Раді хочуть з'ясувати причини виїзду депутатів з України після російського вторгнення

Верховна Рада планує створити Тимчасову слідчу комісію, що перевірить причини виїзду деяких депутатів за кордон після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова парламенту Руслан Стефанчук у коментарі "Інтерфакс-Україна".
"Думаю, що найближчим часом буде ініційовано створення Тимчасової слідчої комісії, яка зможе визначити всі факти їх перебування не на території України, причини цього - і рекомендувати відповідні рішення до ухвалення у Верховній Раді України. Тому зараз ми на шляху до того, щоб депутати, які не виконують своїх функціональних обов'язків, не мали можливості працювати в стінах українського парламенту", - сказав він.
Також Стефанчук додав, що депутатам, які не беруть участі в пленарних засіданнях парламенту або в засіданнях комітетів, членами яких вони є, не виплачується заробітна плата, адже "вони не виконують своїх функцій як народні депутати". Це ж, стосується і їхніх помічників.
Голова Ради дадав, що також є нардепи, щодо яких відкриті кримінальні провадження. Таких парламентаріїв відкликали з посад у комітетах. Зокрема, мова йде про Віктора Медведчука і Олексія Ковальова.
Нагадаємо, близько десяти нардепів виїхали за кордон ще за кілька днів до початку повномасштабної війни і не повертаються до України.
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