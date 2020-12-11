В Раде хотят ввести ответственность за подделку тестов на COVID-19

Фото: Михаил Радуцкий (РБК-Украина)

В Верховной раде Украины намерены рассмотреть введение ответственности за подделку тестов на COVID-19. Законопроект уже готов к регистрации в ВР.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Он отметил, что криминальной ответственности за подделку тестов в Украине нет.

"Мы будем исправлять этот пробел. Вряд ли мы успеем рассмотреть этот законопроект на этой сессионной неделе, но на следующей, я думаю, этот законопроект будет иметь поддержку", - сказал Радуцкий.

Напомним, ранее городской голова Киева Виталий Кличко заявлял, что столица не будет проводить массовое тестирование людей на COVID-19.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов в интервью РБК-Украина заявлял, что всеобщее тестирование провести невозможно, поскольку Украина - большая страна с огромным населением.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовит проект тотального тестирования на COVID-19. Его хотят провести в Киеве и других крупных городах.

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 11 декабря очевидцы рассказывают, через какие ужасы проходят пленные в ОРДЛО. Также гости студии, среди которых Михеил Саакашвили, Алексей Данилов, Игорь Кузин, Михаил Радуцкий и другие, дискутируют на тему жесткого карантина в Украине из-за пандемии коронавируса, обсуждают российскую вакцину и не только.

"Свобода слова Савика Шустера" от 11 декабря

Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, насколько готова инфраструктура для проведения массовой вакцинации.

Максим Степанов

Также биолог-генетик Александр Коляда рассказал о технологиях, которые использовались при создании вакцин против коронавируса.

Александр Коляда

А заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград прокомментировала страхи родителей, связанные с вакцинацией.

Наталья Виноград

Не обошлось и без скандалов. Так, например, предлагаем посмотреть на спор между народным депутатом Алексеем Гончаренко и министром Максимом Степановым о финансировании по проведению вакцинации в Украине.

Степанов и Гончаренко

Еще на прошлой неделе председатель Комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал про налоговые инициативы, которые спровоцировали протесты ФОПов, и о том, почему власть изменила свою позицию относительно их внедрения.

Дмитрий Наталуха