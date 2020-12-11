У Раді хочуть ввести відповідальність за підробку тестів на COVID-19

Фото: Михайло Радуцький (РБК-Україна)

У Верховній раді України мають намір розглянути запровадження відповідальності за підробку тестів на COVID-19. Законопроєкт вже готовий до реєстрації у ВР.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

Він зазначив, що кримінальної відповідальності за підробку тестів в Україні немає.

"Ми будемо виправляти цю прогалину. Навряд чи ми встигнемо розглянути цей законопроєкт цього сесійного тижня, але наступного, я думаю, цей законопроєкт буде мати підтримку", - сказав Радуцький.

Нагадаємо, раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявляв, що столиця не буде проводити масове тестування людей на COVID-19.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що загальне тестування провести неможливо, оскільки Україна - велика країна з величезним населенням.

Пізніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів готує проєкт тотального тестування на COVID-19. Його хочуть провести в Києві та інших великих містах.

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 11 грудня очевидці розповідають, через які жахи проходять полонені в ОРДЛО. Також гості студії, серед яких Міхеіл Саакашвілі, Олексій Данілов, Ігор Кузін, Михайло Радуцький та інші, дискутують на тему жорсткого карантину в Україні через пандемію коронавірусу, обговорюють російську вакцину і не тільки.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 11 грудня

Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про те, наскільки готова інфраструктура України для проведення масової вакцинації.

Максим Степанов

Також біолог-генетик Олександр Коляда розповів про технології, які використовувалися при створенні вакцин проти коронавирусу.

Олександр Коляда

А завідуюча кафедрою епідеміології ЛНМУ Наталія Виноград прокоментувала страхи батьків, пов'язані з вакцинацією.

Наталія Виноград

Не обійшлося й без скандалів. Так, наприклад, пропонуємо подивитися суперечку між народним депутатом Олексієм Гончаренком та міністром Максимом Степановим про фінансування щодо проведення вакцинації в Україні.

Степанов і Гончаренко

Минулого тижня також голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів про податкові ініціативи, які спровокували протести ФОПів, та про те, чому влада змінила свою позицію щодо їх впровадження.

Дмитро Наталуха