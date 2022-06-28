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В Раде хотят сделать QR-код на товарах обязательным: для чего это нужно

Новина українською →
Украина, Вторник 28 июня 2022 15:47
В Раде хотят сделать QR-код на товарах обязательным: для чего это нужно Фото: QR-код на товары будет обязательным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о маркировке продукции путем нанесения QR-кода. Это нужно для информирования потребителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №7497.

Предлагается внести изменения в закон "Об общей безопасности непищевой продукции" и обязать производителей "указывать на продукции или ее упаковке наименование и местонахождение изготовителя, название, тип или номер модели, номер партии или серийный номер, названия составных частей в случаях и в порядке, определенных законодательством, в том числе путем нанесения обозначения QR-кода".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, основное достоинство QR-кода - это легкое распознавание сканирующим оборудованием (в том числе и фотокамерой мобильного телефона), что дает возможность использования в торговле, на производстве, в логистике.

"Поэтому применение путем нанесения маркировки на продукцию обозначения QR-кода, который позволяет его считывать и получать для ознакомления всю или часть информации о соответствующей продукции в электронном виде с официального веб-сайта производителя и/или импортера, является важным шагом диджитализации бизнес процессов", - говорится в документе.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) утвердил новую версию формата QR-кода и ввел код старта платежного приложения. Отныне любой банк сможет интегрировать эту опцию в собственное платежное приложение.

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