В Раде хотят сделать QR-код на товарах обязательным: для чего это нужно

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о маркировке продукции путем нанесения QR-кода. Это нужно для информирования потребителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект № 7497 .

Предлагается внести изменения в закон "Об общей безопасности непищевой продукции" и обязать производителей "указывать на продукции или ее упаковке наименование и местонахождение изготовителя, название, тип или номер модели, номер партии или серийный номер, названия составных частей в случаях и в порядке, определенных законодательством, в том числе путем нанесения обозначения QR-кода".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, основное достоинство QR-кода - это легкое распознавание сканирующим оборудованием (в том числе и фотокамерой мобильного телефона), что дает возможность использования в торговле, на производстве, в логистике.

"Поэтому применение путем нанесения маркировки на продукцию обозначения QR-кода, который позволяет его считывать и получать для ознакомления всю или часть информации о соответствующей продукции в электронном виде с официального веб-сайта производителя и/или импортера, является важным шагом диджитализации бизнес процессов", - говорится в документе.