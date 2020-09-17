В Раде хотят сбалансировать ставки акцизного налога на топливо

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Это позволит существенно снизить цены на бензин

В Верховной раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно сбалансированности ставок акцизного налога на топливо", который позволит существенно снизить цены на бензин.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на комментарий автора законопроекта, народного депутата от "Слуги народа" Алексея Мовчана.

"Сейчас акцизы прописаны для бензинов порядка 213 евро, для дизеля - 139 евро и для автомобильного газа - 52 евро. Это приводит к неравенству разного вида топлива на одном рынке. Мы предлагаем использовать справедливый подход ко всем автомобилистам там, где ставка для всех видов топлива одинаковая - на уровне 139 евро", - сказал он.

Нардеп спрогнозировал, что цены на дизельное топливо, которое покупают потребители, никак не поменяются от изменения акцизов. При этом автогаз подорожает на 3-3,4 грн, а бензин подешевеет на 2,9-3,0 грн.

"То есть по сегодняшним ценам газ может стоить 14 грн, а бензин порядка 18 грн. Тогда потребитель будет принимать решение в сторону бензина, поскольку пользоваться российским газом будет невыгодно", - добавил Мовчан.

В то же время, по его словам, из-за сокращения потребления бензина в пользу дешевого автомобильного газа из России, украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут закрыться.

"У нас в стране остался один нормально работающий нефтеперерабатывающий завод (Кременчугский, - ред.), но если сохранится темп падения потребления бензина, которое происходит в стране с 2012 года, то в ближайшее несколько лет завод может закрыться. Это значит, что мы будем еще более зависимы от импорта, негде будет перерабатывать украинскую нефть, и сократятся рабочие места", - пояснил депутат.

Падение производства топлива в Украине Мовчан констатирует, что производство на отечественных НПЗ падает, поскольку дешевый российский автомобильный газ в силу низкого акциза вытесняет бензин. Но наращивание поставок энергетических ресурсов из страны-агрессора является небезопасным и противоречит государственной политике.

"Дешевый импортный российский газ - это прямое финансирование страны-агрессора. Порядка 45% заходит из РФ и еще порядка трети заходит из Беларуси. Хотя есть вероятность, что это тот же российский газ. Наша задача этим регулированием поддержать украинского нефтепереработчика, который сможет развиваться, больше платить в бюджет, модернизировать свое производство. Фискальный эффект мы оцениваем порядка плюс 5 миллиардов гривень доходов в год", - сказал он.

Мовчан отметил, что эту законодательную инициативу поддерживают все отечественные нефтепереработчики, включая государственные Шебелинский НПЗ "Укргазвыдобування", поскольку законопроект и им предоставит возможности для эффективной работы и развития.

Напомним, по данным Государственной таможенной службы, Украина в январе-августе 2020 года сократила валютные расходы на импорт нефтепродуктов на треть - до 2,19 миллиарда долларов.

Поставки нефтепродуктов из России составили 839 миллионов долларов или 38,2% от расходов на импорт нефтепродуктов, из Беларуси - 712,5 миллиона долларов (32,5%), из Литвы - 268,8 миллиона долларов (12,3%).

По данным таможни, в течение 2019 года в структуре импорта высокооктановых бензинов преобладали объемы из Республики Беларусь (более 65%) и Литвы (около 30%).

В структуре импорта дизельного топлива преобладало ДТ, происхождением из Республики Беларусь (более 40%) и Российской Федерации (свыше 35%).

В структуре импорта сжиженного газа преобладали поставки из Российской Федерации (свыше 45%), Республики Беларусь (более 25%) и Республики Казахстан (более 20% в общем объеме импорта).