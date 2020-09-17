У Раді хочуть збалансувати ставки акцизного податку на паливо

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Це дозволить суттєво знизити ціни на бензин

У Верховній раді зареєстрований законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збалансованості ставок акцизного податку на паливо", який дозволить суттєво знизити ціни на бензин.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на коментар автора законопроекту, народного депутата від "Слуги народу" Олексія Мовчана.

"Зараз акцизи прописані для бензинів порядку 213 євро, для дизеля - 139 євро та для автомобільного газу - 52 євро. Це призводить до нерівності різного виду палива на одному ринку. Ми пропонуємо використовувати справедливий підхід до всіх автомобілістів там, де ставка для всіх видів палива однакова - на рівні 139 євро", - сказав він.

Нардеп спрогнозував, що ціни на дизельне паливо, яке купують споживачі, ніяк не зміняться від зміни акцизів. При цьому автогаз подорожчає на 3-3,4 грн, а бензин подешевшає на 2,9-3,0 грн.

"Тобто за сьогоднішніми цінами газ може коштувати 14 грн, а бензин близько 18 грн. Тоді споживач буде приймати рішення у бік бензину, оскільки користуватися російським газом буде невигідно", - додав Мовчан.

Водночас за його словами, через скорочення споживання бензину на користь дешевого автомобільного газу з Росії, українські нафтопереробні заводи (НПЗ) можуть закритися.

"У нас в країні залишився один нормально працюючий нафтопереробний завод (Кременчуцький, - ред.), але якщо збережеться темп падіння споживання бензину, яке відбувається в країні з 2012 року, то в найближчі кілька років завод може закритися. Це означає, що ми будемо ще більш залежні від імпорту, ніде буде переробляти українську нафту, і скоротяться робочі місця", - пояснив депутат.

Падіння виробництва палива в Україні Мовчан констатує через те, що виробництво на вітчизняних НПЗ падає, оскільки дешевий російський автомобільний газ в силу низького акцизу витісняє бензин. Але нарощування поставок енергетичних ресурсів з країни-агресора є небезпечним і суперечить державній політиці.

"Дешевий імпортний російський газ - це пряме фінансування країни-агресора. Близько 45% заходить з РФ і ще близько третини заходить з Білорусі. Хоча є ймовірність, що це той же російський газ. Наша задача цим регулюванням підтримати українського нафтопереробника, який зможе розвиватися, більше платити у бюджет, модернізувати своє виробництво. Фіскальний ефект ми оцінюємо порядку плюс 5 мільярдів гривень доходів в рік", - сказав він.

Мовчан зазначив, що цю законодавчу ініціативу підтримують всі вітчизняні нафтопереробники, включаючи державні Шебелинський НПЗ "Укргазвидобування", оскільки законопроект і їм надасть можливості для ефективної роботи та розвитку.

Нагадаємо, за даними Державної митної служби, Україна в січні-серпні 2020 року скоротила валютні витрати на імпорт нафтопродуктів на третину - до 2,19 мільярда доларів.

Постачання нафтопродуктів з Росії склали 839 мільйонів доларів або 38,2% від витрат на імпорт нафтопродуктів з Білорусі - 712,5 мільйона доларів (32,5%), з Литви - 268,8 мільйона доларів (12,3%).

За даними митниці, протягом 2019 року в структурі імпорту високооктанових бензинів переважали обсяги з Республіки Білорусь (понад 65%) та Литви (близько 30%).

У структурі імпорту дизельного палива переважало ДТ, походженням з Республіки Білорусь (понад 40%) та Російської Федерації (понад 35%).

структурі імпорту скрапленого газу переважали поставки з Російської Федерації (понад 45%), Республіки Білорусь (більше 25%) і Республіки Казахстан (понад 20% у загальному обсязі імпорту).