В Раде хотят провести деколонизацию и деоккупацию украинской культуры

Проект закона "О дальнейшей деколонизации, деоккупации и суверенизации культурного пространства Украины" внесли в парламент 14 сентября.

Авторы документа отмечают, что процесс декоммунизации национального культурного пространства проходит медленно, поэтому его нужно ускорить и усилить.

В пояснительной записке говорится о том, что Украина должна избавиться от любых маркеров колониальной зависимости. Речь идет не только о советских и коммунистических символах, но и о пропаганде российской имперской политики.

Нардепы предлагают:

запретить антиукраинскую и пророссийскую пропаганду;

ограничить использование символов колониального прошлого в публичном пространстве;

урегулировать вопрос деколонизации, деокупации и суверенизации культурного пространства в СМИ, сооружении памятников, культуре, образовании, вероисповедании.

Также юридическим лицам хотят запретить использовать в названиях и наименованиях: