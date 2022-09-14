В Раде хотят провести деколонизацию и деоккупацию украинской культуры

Народные депутаты предлагают усилить процесс декоммунизации в Украине. В частности, провести деколонизацию и деоккупацию культуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №7721-1.
Проект закона "О дальнейшей деколонизации, деоккупации и суверенизации культурного пространства Украины" внесли в парламент 14 сентября.
Авторы документа отмечают, что процесс декоммунизации национального культурного пространства проходит медленно, поэтому его нужно ускорить и усилить.
В пояснительной записке говорится о том, что Украина должна избавиться от любых маркеров колониальной зависимости. Речь идет не только о советских и коммунистических символах, но и о пропаганде российской имперской политики.
Нардепы предлагают:
Также юридическим лицам хотят запретить использовать в названиях и наименованиях:
Напомним, ранее Рада запретила использовать российскую музыку в общественных местах и медиа.
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