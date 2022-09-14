У Раді хочуть провести деколонізацію та деокупацію української культури

Проект закону "Про подальшу деколонізацію, деокупацію та суверенізацію культурного простору України" внесли в парламент 14 вересня.

Автори документа зазначають, що процес декомунізації національного культурного простору проходить повільно, тому його потрібно пришвидшити та посилити.

У пояснювальній записці йдеться про те, що Україна повинна позбутися будь-яких маркерів колоніальної залежності. Мова йде не лише про радянські та комуністичні символи, але й про пропаганду російської імперської політики.

Нардепи пропонують:

заборонити антиукраїнську та проросійську пропаганду;

обмежити використання символів колоніального минулого в публічному просторі;

врегулювати питання деколонізації, деокупації та суверенізації культурного простору у ЗМІ, спорудженні пам'ятників, культурі, освіті, віросповіданні.

Також юридичним особам хочуть заборонити використовувати у назвах та найменування: