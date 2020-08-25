В Раде хотят предотвратить войну на границе с Беларусью

Верховная рада Украины обсудит вопрос Беларуси на согласительном совете. Депутаты хотят помочь сохранению независимости Беларуси и предотвратить войну на границе.

Об этом сказал глава Верховной рады Дмитрий Разумков во время брифинга после внеочередного заседания парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на согласительном совете будет обсуждаться, в каком режиме могут быть приняты решения.

"Я считаю, что надо сделать все, что от нас будет зависеть. Нами очень важно, чтобы она (Беларусь - ред.) сохранила свою независимость, а не появилась еще одна точка напряжения, или даже войны, не дай бог, на границе Украины", - добавил он.

Отметим, после президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, в Беларуси начались массовые протесты, которые с применением огнестрельного оружия подавляются силовиками.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Александр Лукашенко должен иметь смелость назначить новые выборы, поскольку только так возможно урегулировать политический кризис в этой стране.