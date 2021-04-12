UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Раде хотят наказывать нардепов за нарушение масочного режима на работе

Автор: Юлия Струк

Первый заместить главы парламента Руслан Стефанчук заявил, что народных депутатов необходимо наказывать за нарушение масочного режима на работе. Он предлагает предусмотреть правовой механизм привлечения их к ответственности.

Об этом Стефанчук заявил в ходе заседания согласительного совета Верховной рады.

Он также попросил руководителей фракций обратить внимание на дисциплину масочного режима в зале.

"Я увидел, что призывы со стороны президиума не действуют. Я хотел бы, чтобы мы нашли все-таки тот механизм, по которому будет осуществляться фиксация правонарушения и депутаты, которые допустили это, будут нести ответственность - административную, правовую", - заявил первый вице-спикер Рады.

По его словам, это чрезвычайно важно не только для повышения правовой сознательности, но и для наполнения государственного бюджета.

Напомним, в конце ноября 2020 года вступил в силу закон, согласно которому за пребывание без маски в общественных местах и общественном транспорте грозит штраф. Подчеркивалось, что маска должна закрывать нос и рот.

Как писало РБК-Украина, опрос социологической группы "Рейтинг" продемонстрировал, что 75% украинцев поддерживают введение штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Верховная РадамаскаРуслан Стефанчук
Читайте также
Разумков объяснил, возможны ли заседания Рады онлайн
План вакцинации и доверие украинцев к прививкам: в Раде хотят заслушать Степанова
Прогноз погоды