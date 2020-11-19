ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Большинство украинцев одобряют штрафы за отсутствие маски в общественных местах

Киев, Четверг 19 ноября 2020 11:42
Большинство украинцев одобряют штрафы за отсутствие маски в общественных местах
Фото: карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В середине ноября 2020 года 75% украинцев поддерживают введение штрафов за нахождение в общественных местах и транспорте без масок. Выступают против 24% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Большинство украинцев одобряют штрафы за отсутствие маски в общественных местах

При этом 83% опрошенных заявили, что часто одевают защитную маску, 14% - иногда или редко, 3% - почти никогда.

Часто дезинфицируют руки 70% респондентов, 23% - иногда или редко, 6% - почти никогда.

Только 14% часто используют защитные рукавицы, 33% - иногда или редко, 53% - почти никогда. По сравнению с мартом, частое пользование масками значительно возросло (с 58 до 83%), а защитными рукавицами - существенно снизилось (с 38 до 14%).

Большинство украинцев одобряют штрафы за отсутствие маски в общественных местах

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 15-17 ноября 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", мнения украинцев в отношении решения правительства вести карантин выходного дня разделились поровну. Половина опрошенных (49%) поддерживают, столько же против.

Напомним, Кабмин ввел в Украине карантин выходного дня до конца ноября 2020 года. Кроме того, правительство обязало украинцев находиться на улице с документами.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество опроскарантин

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь