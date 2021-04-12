У Раді хочуть карати нардепів за порушення маскового режиму на роботі

Перший заступник глави парламенту Руслан Стефанчук заявив, що народних депутатів необхідно карати за порушення маскового режиму на роботі. Він пропонує передбачити правовий механізм притягнення їх до відповідальності.

Про це Стефанчук заявив у ході засідання погоджувальної ради Верховної ради.

Він також попросив керівників фракцій звернути увагу на дисципліну масочного режиму в залі.

"Я побачив, що заклики з боку президії не діють. Я хотів би, щоб ми знайшли все-таки той механізм, за яким буде здійснюватися фіксація правопорушення та депутати, які допустили це, будуть нести відповідальність - адміністративну, правову", - заявив перший віце-спікер Ради.

За його словами, це надзвичайно важливо не тільки для підвищення правової свідомості, а й для наповнення державного бюджету.