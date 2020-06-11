В Раде хотят доукомплектовать Кабмин до середины июля

Фото: Василий Мокан (facebook.com/MokanV)

Закрыть вакантные должности в правительстве планируют за три пленарных недели

В Верховной раде планируют полностью доукомплектовать Кабинет министров до завершения текущей сессии парламента. Сессия завершится 17 июля.

Об этом РБК-Украина сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Василий Мокан.

Он отметил, что соответствующая задача поставлена перед парламентом.

"Сейчас ставится задача доукомплектовать Кабинет министров, чтобы он полноценно имел министров по всем министерствам, а не и.о. Таким образом, чтобы в ближайшее время Кабмин был доукомплектован на 100%. Три пленарных недели. Я думаю, что задача, которая стоит за эти три недели - доукомплектовать Кабмин", - рассказал Мокан.

Также Мокан добавил, что уже к июлю все министерства не будут возглавляться исполняющими обязанностями.

"Активно обсуждаются и кандидатуры по образования и науки. Высокая эффективность голосования на следующих пленарных неделях за министра защиты окружающей среды", - сказал он.

Отметим, на сегодня тремя министерствами руковдят исполняющие обязанности - Ольга Буславец (и.о. министра энергетики), Ирина Ставчук (и.о. министра экологии) и Любомира Мандзий (и.о. министра образования и науки).

Также сообщалось, что отбор кандидатов на должность вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и космической отрасли уже начался.

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Автор: Анастасия Светлевская