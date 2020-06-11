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У Раді хочуть доукомплектувати Кабмін до середини липня

Новини » Політика     11.06.2020 - 13:25
У Раді хочуть доукомплектувати Кабмін до середини липня
Фото: Василь Мокан (facebook.com/MokanV)

Закрити вакантні посади в уряді планують за три пленарних тижні

У Верховній раді планують повністю доукомплектувати Кабінет міністрів до завершення поточної сесії парламенту. Сесія завершиться 17 липня.

Про це РБК-Україна повідомив представник Кабміну у Верховній раді Василь Мокан.

Він зазначив, що відповідне завдання поставлене перед парламентом.

"Зараз ставиться завдання доукомплектувати Кабінет міністрів, щоб він повноцінно мав міністрів по всім міністерствам, а не в. о. Таким чином, щоб найближчим часом Кабмін був доукомплектований на 100%. Три пленарних тижні. Я думаю, що завдання, яке стоїть за ці три тижні - доукомплектувати Кабмін", - розповів Мокан.

Також Мокан додав, що вже до липня всі міністерства не будуть очолювати виконують обов'язками.

"Активно обговорюються і кандидатури з освіти і науки. Висока ефективність голосування на наступних пленарних тижнях за міністра захисту навколишнього середовища", - сказав він.

Зазначимо, на сьогодні трьома міністерствами руковдят виконуючі обов'язки - Ольга Буславец (в. о. міністра енергетики), Ірина Ставчук (в. о. міністра екології) та Любомира Мандзій (в. о. міністра освіти і науки).

Також повідомлялося, що відбір кандидатів на посаду віце-прем'єра з питань оборонно-промислового комплексу (ОПК) та космічної галузі вже почався.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна Рада
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