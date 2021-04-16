UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Раде готовят закон о легализации медицинской марихуаны

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Украине готовятся к легализации медицинской марихуаны. Профильный комитет Верховной рады почти завершил работу над общим документом о легализации.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина член парламентского комитета по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина, говорится в материале "Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса".

Она является и автором одного из законопроектов. Документ, который готовит комитет, выписан на базе четырех ранее внесенных законопроектов.

Он будет регулировать использование лекарств на основе медицинского каннабиса, контроль за их применением и производство этих препаратов в Украине. Следить за оборотом и использованием средств из марихуаны должны будут и Минздрав, и МВД.

Минздрав планирует решить вопрос легализации через постановление, а потому торопиться с законопроектом ненужно, сообщил источник издания в монобольшинстве.

Напомним, Кабинет министров Украины разрешил некоторые препараты на основе каннабиса. Изолированный каннабидиол (изолята каннабидиол) изъяли из-под государственного контроля, как вещество, содержащее наркотические средства или психотропные вещества.

Отметим, в начале 2021 года в Министерстве внутренних дел сообщали РБК-Украина, что ведомство не намерено препятствовать легализации медканнабиса в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины наркотикилегализация
Читайте также
Правоохранители выявили канал поставки наркотиков в Одесскую исправительную колонию
Легализацию украинских ЧВК блокируют западные страны,- нардеп
Прогноз погоды