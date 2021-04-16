У Раді готують закон про легалізацію медичної марихуани

В Україні готуються до легалізації медичної марихуани. Профільний комітет Верховної ради майже завершив роботу над спільним документом про легалізацію.
Про це повідомила в коментарі РБК-Україна член парламентського комітету з питань здоров'я нації Ольга Стефанишина, йдеться в матеріалі "Легалайз або лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу".
Вона є і автором одного із законопроектів. Документ, який готує комітет, виписаний на базі чотирьох раніше внесених законопроектів.
Він буде регулювати використання ліків на основі медичного канабісу, контроль за їх застосуванням і виробництво цих препаратів в Україні. Стежити за обігом та використанням коштів з марихуани повинні будуть і МОЗ, і МВС.
МОЗ планує вирішити питання легалізації через постанову, а тому поспішати з законопроектом непотрібно, повідомило джерело видання в монобільшості.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України дозволив деякі препарати на основі канабісу. Ізольований каннабидиол (ізоляту каннабидиол) вилучили з-під державного контролю, як речовину, що містить наркотичні засоби або психотропні речовини.
Зазначимо, на початку 2021 року в Міністерстві внутрішніх справ повідомляли РБК-Україна, що відомство не має наміру перешкоджати легалізації медканабісу в країні.