В Раде готовят за отставку Разумкова, "Нафтогаз" и местные власти подписали меморандум: новости за 30 сентября

Спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова могут отправить в отставку, "Нафтогаз" и местные власти подписали меморандум о тарифах, экс-президент Франции Николя Саркози получил год тюрьмы. Подробнее о том, что произошло в четверг, 30 сентября - в материале РБК-Украина.

В Раде готовят за отставку Разумкова

В парламенте инициировали отставку спикера Дмитрия Разумкова. Соответствующее предложение подал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В Верховной раде подготовили подписные листы за отставку. Сейчас документы находятся в Аппарате ВР.

Недавно Разумков заявил, что депутаты пока не собирали в парламенте подписи о его отставке. Говорил, что этот вопрос остается на уровне "кулуарных разговоров". О том, сколько депутатов готовы поддержать его отставку и дальнейшее политическое будущее Разумкова - в материале РБК-Украина "Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову".

Тарифы зафиксируют на отопительный сезон: "Нафтогаз" и местные власти подписали меморандум

Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Ассоциация городов Украины подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ должен урегулировать проблемные вопросы в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и снабжения горячей водой.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, "в основе этого меморандума договоренность о том, что местные власти не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне по сравнению с предыдущим".

Не принудительная, но обязательная. Кого в Украине обяжут вакцинироваться от COVID-19 и что будет за отказ

Обязательная вакцинация от COVID-19 будет введена в Украине в ближайшее время. Сейчас продолжается работа над соответствующим приказом Министерства здравоохранения. Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Минздрав никогда не заявлял о принудительной вакцинации. Не нужно подменять понятия принудительная и обязательная вакцинация. Обязательная вакцинация говорит о том, что определяется перечень профессий, которые допускаются к работе, если есть прививки. Или ты вакцинируешься полным курсом и приходишь на работу. Или ты не вакцинируешься и не приходишь на работу",- отметил Ляшко. Он также сообщил, кого коснется обязательная вакцинация.

В Киеве мужчина пытался себя поджечь в здании Офиса президента

В Киеве неизвестный мужчина пытался поджечь себя в здании Офиса президента. Правоохранители успели потушить пламя и задержали его.

Отмечается, что мужчина облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и попытался поджечь. Дежурившие рядом полицейские потушили пламя огнетушителями. Сейчас мужчина общается со следователями. Причины, по которым он решился на этот поступок, не называются.

Экс-президент Франции Саркози получил год тюрьмы

Бывший президент Франции Николя Саркози получил год тюрьмы. Он признан виновным в незаконном финансировании своей предвыборной кампании 2012 года. По данным прокуратуры, его уличили в превышении допустимых расходов (22,5 млн евро, установленных для кампании 2012 года) на более 363 тысячи евро, которые он должен был возместить в казну.

В то же время экс-президент отрицает свою причастность. В июне он заявил суду, что не принимал участия ни в логистике своей кампании за второй президентский срок, ни в том, как были потрачены деньги во время подготовки к выборам.

На Гавайях началось извержение одного из самых активных вулканов (фото, видео)

На Гавайях начал извергать лаву вулкан Килауэа. Он является одним из самых больших и активных вулканов планеты.

На фото и видео видны фонтаны из лавы и облака вулканического газа. Извержение полностью происходит в пределах Национального парка "Гавайские вулканы" и не представляет угрозы жилым домам.

Барбадос объявил о выходе из-под власти британской короны

Островное государство Барбадос, которое находится в Карибском бассейне, выходит из-под власти британской короны. Исполнять обязанности президента будет генерал-губернатор Сандра Мэйсон.

Сообщается, что парламент единогласно проголосовал за поправки в конституцию, чтобы до 30 ноября Барбадос стал республикой. Как заявила премьер-министр Миа Моттли, решение было тщательно продумано, а поправка к конституции отменяет Барбадосский Указ 1966 года Ее Величества королевы Великобритании.

23-летний боевик "ЛНР" добровольно сдался украинской армии: не выдержал издевательств и унижения

Молодой боевик "ЛНР" сдался украинской армии. Он сам пришел на позиции Королевской бригады с автоматом и попросил убежища.

Боевика в ряды "ЛНР" в 2016 году привел отец, тогда парню только исполнилось 18 лет. По словам боевика, наркотики и алкоголь в его подразделении вполне обычное дело. В "ЛНР" парня постоянно унижали и издевались над ним. Не выдержав этого он решил перейти на подконтрольную Украине территорию. Не остановили перебежчика даже минные поля, которые поставили российско-оккупационные войска перед своими позициями. Сейчас с боевиком работают следователи.

В Киеве контролер заставил ребенка перевести ему на карточку деньги: угрожал и требовал заплатить

В Киеве в троллейбусе контролер заставил 12-летнего мальчика заплатить штраф, потому что он забыл ученический билет. Однако, деньги он приказал перевести на его личный счет.

Впоследствии в КП "Киевпастранс" отреагировали на инцидент и отметили,что контролера, который заставил ребенка перевести ему деньги, уже уволили. Кроме того, на банковскую карточку ребенка вернули 160 грн.

Заморозки и дожди в двух областях: как начнется октябрь

Синоптики дали прогнозы погоды на 1 октября. В начале нового месяца похолодает ночью и ожидаются дожди в двух областях.

В целом погода в Украине в октябре может преподнести неприятные сюрпризы в виде раннего снега и морозов. Синоптики прогнозируют температурные качели в середине осени, но ясные и теплые дни еще будут.