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Барбадос объявил о выходе из-под власти британской короны

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Барбадос, Четверг 30 сентября 2021 19:15
Барбадос объявил о выходе из-под власти британской короны Фото: премьер-министр Барбадоса Миа Моттли (flickr.com/UNCTAD)
Автор: Александр Мороз

Островное государство Барбадос, которое находится в Карибском бассейне, выходит из-под власти британской короны. Исполнять обязанности президента будет генерал-губернатор Сандра Мэйсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNW.

Сообщается, что парламент единогласно проголосовал за поправки в конституцию, чтобы до 30 ноября Барбадос стал республикой. Как заявила премьер-министр Миа Моттли, решение было тщательно продумано, а поправка к конституции отменяет Барбадосский Указ 1966 года Ее Величества королевы Великобритании.

"Эти переговоры велись с декабря 1998 года", - добавила Моттли.

Она подчеркнула, что новый закон положит конец Барбадосу как британскому государству с тех пор, как английские поселенцы впервые высадились здесь в 1625 году. При этом Барбадос не будет менять название.

Отметим, независимость Барбадоса была провозглашена еще в 1966 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Барбадос в 2021 году официально станет республикой, и королева Великобритании Елизавета II больше не будет монархом этого островного государства.

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