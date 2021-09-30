Барбадос объявил о выходе из-под власти британской короны
Островное государство Барбадос, которое находится в Карибском бассейне, выходит из-под власти британской короны. Исполнять обязанности президента будет генерал-губернатор Сандра Мэйсон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNW.
Сообщается, что парламент единогласно проголосовал за поправки в конституцию, чтобы до 30 ноября Барбадос стал республикой. Как заявила премьер-министр Миа Моттли, решение было тщательно продумано, а поправка к конституции отменяет Барбадосский Указ 1966 года Ее Величества королевы Великобритании.
"Эти переговоры велись с декабря 1998 года", - добавила Моттли.
Она подчеркнула, что новый закон положит конец Барбадосу как британскому государству с тех пор, как английские поселенцы впервые высадились здесь в 1625 году. При этом Барбадос не будет менять название.
Отметим, независимость Барбадоса была провозглашена еще в 1966 году.
Напомним, ранее сообщалось, что Барбадос в 2021 году официально станет республикой, и королева Великобритании Елизавета II больше не будет монархом этого островного государства.