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В Раде готовят новый налог для малых фермеров

Новости » Экономика     06.07.2020 - 21:37
В Раде готовят новый налог для малых фермеров
Фото: полив растений (pixabay)

Депутаты предлагают ввести 6 тысяч гривен ежегодного налога с каждого пая

Около 40 народных депутатов от фракции "Слуги народа" и группы "Доверие" инициировали введение нового налога для рядовых владельцев земли. Малых фермеров хотят обязать ежегодно платить 6 тысяч гривен за каждый гектар земли, независимо от дохода.

Об этом сообщает DW.

Речь идет о законопроекте № 3131. Его зарегистрировали еще в феврале, инициаторами стали 36 нардепов от фракции "Слуги народа" и группы "Доверие". В июне документ одобрил комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, проект закона включили в повестку дня.

Документ вводит так называемый минимальный налог на доход с каждого гектара земли сельхозназначения, независимо от того, сколько заработал фермер.

По данным Госгеокадастра, самостоятельно обрабатывают свою землю 4,7 млн фермеров. Сейчас они платят до 300 гривен земельного налога за гектар. 18% налог на доход от реализации сельхозпродукции уплачивают только единоличники, которые выращивают продукцию на более 2 га.

Основная претензия к малым фермерам от крупного агробизнеса и народных депутатов - злоупотребление возможностью не отчитываться о доходах.

"Значительное количество граждан - владельцев земельных участков или паев, не декларируют доходы, полученные от использования своей земли. Таким образом честные сельхозпроизводители оказываются в неравных условиях с "минимизаторами", у которых налоговая нагрузка значительно ниже. Это делает невозможным развитие нормальной конкуренции и рынка сельхозпродукции и негативно влияет на привлечение инвестиций в аграрный сектор Украины", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Не согласен с такой формулировкой экономист Киевской школы экономики Олег Новьевский, который считает законопроект № 3131 крайне опасным.

"Это просто land grab, как на английском называется феномен силового вытеснения мелких фермеров с их земли крупными агрокомпаниями. Таким образом будут просто "отжимать" землю у единоличников", - считает Новьевский.

Эксперты отмечают, что формально новый налог будет распространяться на всех, но агрофирмы и холдинги платить его фактически не будут.

Напомним, в Верховной раде предлагают снизить НДС для аграриев, чтобы бороться с "теневыми" перекупщиками.

Также РБК-Украина сообщало, что правительство планирует ввести мораторий на повышение налогов и сборов до 2021 года.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Земельные участкиНалоги
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