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У Раді готують новий податок для дрібних фермерів

Новини » Економіка     06.07.2020 - 21:37
У Раді готують новий податок для дрібних фермерів
Фото: полив рослин (pixabay)

Депутати пропонують ввести 6 тисяч гривень щорічного податку з кожного паю

Близько 40 народних депутатів від фракції "Слуги народу" та групи "Довіра" ініціювали введення нового податку для пересічних власників землі. Дрібних фермерів хочуть зобов’язати щорічно сплачувати 6 тисяч гривень за кожен гектар землі, незалежно від доходу.

Про це повідомляє DW.

Мова йде про законопроект №3131. Його зареєстрували ще в лютому, ініціаторами стали 36 нардепів від фракції "Слуги народу" та групи "Довіра". У червні документ погодив комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики, проект закону включили до порядку денного.

Документ запроваджує так званий мінімальний податок на дохід з кожного гектара землі сільгосппризначення, незалежно від того, скільки заробив фермер.

За даними Держгеокадастру, самостійно обробляють свою землю 4,7 млн фермерів. Наразі вони платять до 300 гривень земельного податку за гектар. 18% податок на дохід від реалізації сільгосппродукції сплачують лише одноосібники, які вирощують продукцію на понад 2 га.

Основна претензія до дрібних фермерів як від великого агробізнесу, так і від народних депутатів - зловживання можливістю не звітувати про доходи.

"Значна кількість громадян - власників земельних ділянок чи паїв, не декларують доходи, отримані від використання своєї землі. Таким чином чесні сільгосптоваровиробники опиняються у нерівних умовах з "мінімізаторами", в яких податкове навантаження є значно нижчим. Це унеможливлює розвиток нормальної конкуренції та ринку сільгосппродукції та негативно впливає на залучення інвестицій в аграрний сектор України", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Не згоден з таким формулюванням економіст Київської школи економіки Олег Нів'євський, який вважає законопроєкт № 3131 вкрай небезпечним.

"Це просто land grab, як англійською називається феномен силового витіснення дрібних фермерів з їхньої землі великими агрокомпаніями. Таким чином будуть просто "віджимати" землю в одноосібників", - вважає Нів'євський.

Експерти відзначають, що формально новий податок буде поширюватися на всіх, але агрофірми і холдинги платити його фактично не будуть.

Нагадаємо, у Верховній раді пропонують знизити ПДВ для аграріїв, щоб боротися з "тіньовими" перекупниками.

Також РБК-Україна повідомляло, що уряд планує ввести мораторій на підвищення податків та зборів до 2021 року.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Земельные участкиПодатки
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