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В Раде предложили снизить НДС для аграриев, чтобы бороться с "теневыми" перекупщиками

Новости » АПК     23.06.2020 - 17:17
В Раде предложили снизить НДС для аграриев, чтобы бороться с "теневыми" перекупщиками
Иллюстративное фото (из открытых источников)

По мнению авторов законопроекта, принятие законопроекта будет способствовать привлечению инвестиций

Снижение НДС на отдельные виды агропродукции с 20% до 14% будет мотивировать перекупщиков платить налоги в полном объеме. Соответствующий законопроект №3656 находится на рассмотрении комитетов ВРУ.

Об этом отмечают авторы законопроекта.

По их мнению, принятие законопроекта будет способствовать привлечению инвестиций, обновлению основных фондов агропредприятий, повышению конкурентоспособности украинского АПК.

Кроме того, снижение налоговой нагрузки приведет к удешевлению готовой продукции для конечного потребителя.

В частности, законопроект предлагает снизить ставку до 14% на крупный рогатый скот и живых свиней, цельное молоко, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, сахарную свеклу, семена льна, сурепки, рапса, подсолнечника, семена и плоды других масличных культур.

В свою очередь, по данным СМИ, порядка 30-40% рынка зерна в Украине работает в "тени". Реализация продукции по не безналичному расчету позволяет обходить уплату НДС. Всевозможные схемы и так называемые "скрутки" обходятся госбюджету в десятки миллиардов гривен.

Авторы законопроекту отмечают, что тех, кто работает легально, законопроект не коснется: поступления, расходы, кредитные обязательства по НДС в большинстве случаев останутся без изменений.

Доходность выращивания подсолнечника, рапса или кукурузы, а также сальдо доходов бюджета также останутся прежними. При этом перерабатывающие предприятия смогут экономить до 6% на закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Агропромышленный комплексаграриизерно
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