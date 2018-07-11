В Раде нет голосов по вопросу бизнес-омбудсмена

Сейчас по вопросу еще продолжаются консультации

В сессионном зале пока не хватает голосов для голосования по вопросу бизнес-омбудсмена. Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время встречи с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам спикера, сегодня будет заседание фракций, поэтому возможно до четверга вопрос голосования за бизнес-омбудсмена больше прояснится.

"К сожалению, последний разговор с председателем комитета дал мне понимание, что на сегодня еще нет голосов для принятия решения. Консультации продолжаются. Возможно, к вечеру ситуация изменится. На сегодня мы будем после перерыва входить в другие вопросы повестки дня. А относительно бизнес-омбудсмена, я надеюсь, сегодня будет заседание фракций, поэтому к завтрашнему дню оно более прояснится", - рассказал Парубий.

Напомним, в мае бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета рассказал, что Совет бизнес-омбудсмена в первом квартале этого года получил львиную долю жалоб от бизнеса по налоговым вопросам. В частности, 67% жалоб из всех, которые бизнес направлял в январе-марте, поступило на действия Государственной фискальной службы.

При этом бизнес-омбудсмен отметил, что жалоб по налоговым вопросам стало меньше по сравнению с предыдущим кварталом.