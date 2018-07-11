У Раді немає голосів з питання бізнес-омбудсмена

Наразі з питання ще тривають консультації

У сесійній залі наразі не вистачає голосів для голосування з питання бізнес-омбудсмена. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами спікера, сьогодні буде засідання фракцій, тому можливо до четверга питання голосування за бізнес-омбудсмена більше проясниться.

"На жаль, остання розмова з головою комітету дала мені розуміння, що на сьогодні ще немає голосів для прийняття рішення. Консультації ще тривають. Можливо, до вечора ситуація зміниться. Станом на сьогодні ми будемо після перерви входити в інші питання порядку денного. А про бізнес-омбудсмена, я сподіваюсь, сьогодні буде засідання фракцій, тому до завтрашнього дня воно більш проясниться", - розповів Парубій.

Нагадаємо, у травні бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета розповів, що Рада бізнес-омбудсмена в першому кварталі цього року отримав левову частку скарг від бізнесу з податкових питань. Зокрема, 67% скарг з усіх, які бізнес направляв в січні-березні, надійшло на дії Державної фіскальної служби.



При цьому бізнес-омбудсмен зазначив, що скарг з податкових питань стало менше в порівнянні з попереднім кварталом.