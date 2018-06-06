В Раде достаточно голосов за отставку Данилюка, - нардеп

Комитет может рассмотреть представление об увольнении на следующей неделе

В Верховной раде найдется достаточно голосов за отставку министра финансов Александра Данилюка. Об этом рассказал представитель правительства в Верховной раде Вадим Денисенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, представление на отставку будет получено аппаратом парламента в считанные часы.

"В Раде еще не получили представление, но ожидаемо, что оно поступит в считанные часы. Голоса будут. Нет фракций, с которыми у министра финансов нет конфликта, поэтому, я думаю, найдутся голоса за его отставку", - заявил Денисенко.

Он также добавил, что после получения аппаратом ВР представление рассмотрит комитет.

"Комитет рассмотрит представление, вероятно, на следующей неделе. После голосования за отставку, и.о. министра финансов станет его первый заместитель Маркарова", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал представление в ВР Украины об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов. Гройсман отметил, что Данилюк "после спровоцированного им конфликта на заседании правительства позволил себе действия, которые несовместимы с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета министров".