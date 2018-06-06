Гройсман подписал представление в ВР на увольнение Данилюка

Гройсман заявил, что вопрос смены главы Министерства финансов должен быть решен безотлагательно

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал представление в Верховную раду Украины на увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов. Об этом Гройсман сообщил в Facebook.

"Подписал представление в Верховную раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка", - написал он.

Гройсман отметил, что Данилюк "после спровоцированного им конфликта на заседании правительства позволил себе действия, которые несовместимы с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета министров".

"Распространение искаженной информации среди наших международных партнеров накануне важных для Украины переговоров с ЕС могло поставить под угрозу их результаты. К сожалению, Александр Данилюк не внес корректив в выбранную им линию поведения и после обсуждения этой ситуации с членами правительственной команды. Поэтому я не вижу возможности для него и дальше оставаться в ее составе и прошу народных депутатов поддержать мое представление", - добавил он.

Кроме того, Гройсман отметил, что вопрос смены главы Министерства финансов должен быть решен безотлагательно.

Подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности Министра финансов Александра Данилюка. После спровоцированного... Опубликовано Volodymyr Groysman 6 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что вопрос об отставке министра финансов возник после того, как Данилюк написал письмо послам G7.

"Это произошло перед официальным визитом председателя правительства в Брюссель. Премьер едет с политическим диалогом в ЕС, есть целый ряд политических вопросов. Мы приезжаем, а нам говорят, что ваш министр написал письмо, мол, и там плохо, и здесь", - сообщал министр Кабинета министров Александр Саенко.