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У Раді достатньо голосів за відставку Данилюка, - нардеп

НовиниПолітика    06.06.2018 - 13:06
Фото: Вадим Денисенко (УНІАН)
Фото: Вадим Денисенко (УНІАН)

Комітет може розглянути подання щодо звільнення наступного тижня

У Верховній раді знайдеться достатньо голосів за відставку міністра фінансів Олександра Данилюка. Про це розповів представник уряду у Верховній раді Вадим Денисенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, подання на відставку буде отримано апаратом парламенту у лічені години.

"У Раді ще не отримали подання, але очікувано, що воно надійде у лічені години. Голоси будуть. Немає фракцій, з якими у міністра фінансів немає конфлікту, тому, я думаю, знайдуться голоси за його відставку",- заявив Денисенко.

Він також додав, що після отримання апаратом ВР подання розгляне комітет.

"Комітет розгляне подання, ймовірно, наступного тижня. Після голосування за відставку, в.о. міністра фінансів стане його перший заступник Маркарова", - підкреслив парламентар.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підписав подання до ВР України на звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів. Гройсман зазначив, що Данилюк "після спровокованого ним конфлікту на засіданні уряду дозволив собі дії, які несумісні з подальшим перебуванням на посаді члена Кабінету міністрів".

БПП поки що не запрошувала Данилюка на засідання щодо його можливого звільнення Рада сьогодні продовжить розглядати поправки до проекту про антикорупційний суд
Теги публікації: увольнение, Верховна Рада, Вадим Денисенко, Олександр Данілюк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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