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В Раде дали разъяснения по поводу работы судов на время карантина

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 17:11
В Раде дали разъяснения по поводу работы судов на время карантина
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет ВР утвердил текст обращения к гражданам по функционированию органов правосудия на период карантина

Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики рассмотрел вопросы функционирования органов правосудия на период карантина, объявленного в Украине из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

В частности, с Советом судей Украины, Высшим советом правосудия были проведены консультации по организации работы судов в период карантина.
Так, комитет утвердил текст обращения к гражданам по функционированию органов правосудия на период карантина, в котором поддержал меры, которые уже приняты решениями Совета судей Украины и которые будут внедряться в судах.

"В обращении подчеркивается, что, даже если Верховной радой Украины будет принято решение о введении чрезвычайного положения, права граждан на обращение в суд и получение юридической помощи не могут быть ограничены, поскольку это прямая норма Конституции Украины", - указано в сообщении.

Кроме того, в ходе обсуждения текста обращения прозвучало, что все меры, предложенные Советом судей Украины и собранием судей, в частности просьба к гражданам, которые являются участниками судебных процессов, воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают обязательного присутствия участников сторон, носят рекомендательный характер, поскольку эти органы не имеют полномочий ограничить доступ посетителей в зал судебных заседаний.

"Это позиция, которая рекомендует, как вести себя гражданам с посещением судов в ситуации, когда любое пребывание в тесном контакте - это риск, как для посетителей, так и для участников судебного процесса. Любые ограничения доступа могут быть введены только внесением изменений в процессуальные законы", - отметили в комитете.

В Раде просят граждан с пониманием отнестись к мерам, которые могут кем-то считаться как ограничительные, однако, это меры для того, чтобы не допустить распространения опасной инфекционной болезни. Они призваны обезопасить посетителей судов от распространения инфекционных заболеваний.

"Вместе с тем комитет обращается к судебной власти по поводу безусловного соблюдения прав на доступ к правосудию и на отправление правосудия и, с учетом ограничений, которые могут быть установлены с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса, решать вопрос обновления процессуальных сроков", - говорится в сообщении.

Напомним, полиция за нарушение карантина в Украине выписала уже более 30 протоколов.

Как писало РБК-Украина ранее, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что до конца карантина в Украине работа киевского метрополитена будет ограничена.

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