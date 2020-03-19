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За нарушение карантина в Украине выписали более 30 протоколов

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 14:19
За нарушение карантина в Украине выписали более 30 протоколов
Иллюстративное фото (npu.gov.ua)

В Украине начали выписывать протоколы перевозчикам

Полиция за нарушение карантина в Украине выписала уже более 30 протоколов. Об этом заявил замглавы Национальной полиции Александр Фацевич, передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что правоохранители начали работу на контрольно-проверочных пунктах, на которых проверяют состояние здоровья людей. Также полицейские контролируют выполнение перевозчиками ограничений, установленных Кабинетом министров Украины.

"Приоритетом полиции сейчас профилактические меры, мы проводим разъяснительную работу, особенно с теми субъектами хозяйствования, кто предоставляет услуги пассажирских перевозок. Однако уже на территории государства составлено 32 административных протокола, в частности больше всего - в Донецкой области", - отметил Фацевич.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что до конца карантина в Украине работа киевского метрополитена будет ограничена.

Сегодня стало известно об изоляции более 20 человек в Харькове с подозрением на коронавирус. По словам местного городского головы Геннадия Кернеса, все медицинские учреждения готовы к приему больных.

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