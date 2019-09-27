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У Раді анонсували розробку законів у сфері усиновлення

Новини » Політика    27.09.2019 - 11:04
У Раді анонсували розробку законів у сфері усиновлення
Ілюстративне фото (rodyna.org.ua)

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики планує утворити робочі групи для напрацювання законів

У Верховній раді України анонсували розробку законопроектів у сфері усиновлення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, у комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики відбулася зустріч з Уповноваженим президента України з прав дитини Миколою Кулебою. Зустріч відбулася з нагоди Дня усиновлення, який щорічно відзначається в Україні 30 вересня.

Голова підкомітету у справах сім'ї та дітей комітету Тетяна Рябуха анонсувала напрацювання законопроектів у сфері усиновлення.

"Комітет створить робочі групи за участю представників міністерств та інших комітетів Верховної ради для опрацювання пропозицій і внесення необхідних змін до законодавства у сфері усиновлення", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у березні 2018 року депутати Верховної ради 8 скликання не підтримали законопроект про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення. За відповідний законопроект проголосували 166 депутатів при необхідних 226 голосах.

Відзначимо, Конвенція про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення була прийнята 29 травня 1993 в Гаазі. Сторонами Конвенції є 100 держав світу, в тому числі всі держави-члени Європейського союзу.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України до 2017 року планував дозволити усиновлення дітей ВІЛ-інфікованими, інвалідами та трансгендерами.

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