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В Раде почти 30 депутатов болеют COVID-19

Киев, Понедельник 23 ноября 2020 21:02
В Раде почти 30 депутатов болеют COVID-19
Фото: народные депутаты (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На сегодняшний день в Верховной раде болеют COVID-19 27 народных депутатов. Также вирус подтвердили у 34 работников Аппарата Рады.

Об этом сообщила заместитель главы Верховной рады Елена Кондратюк на своей странице в Facebook.

Среди заразившихся - глава парламента Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук.

Кондратюк также отметила, что многие парламентарии обеспокоены тем, что правительство до сих пор не подало доработанный проект Государственного бюджета на 2021 год.

"Парламент готов рассматривать проект Госбюджета на следующий год во втором чтении, как только он будет готов", - подчеркнула она.

Напомним, 23 ноября стало известно, что глава Меджлиса Рефат Чубаров заразился коронавирусом.

Кроме того, руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что выздоровел от COVID-19. Он заболел в один день с президентом Владимиром Зеленским и тоже проходил лечение в Феофании.

Также о выздоровлении от коронавируса сообщил Зеленский. По его словам, он уже работает в обычном режиме.

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