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В Раді майже 30 депутатів хворіють COVID-19

Київ, Понеділок 23 листопада 2020 21:02
В Раді майже 30 депутатів хворіють COVID-19
Фото: народні депутати (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні у Верховній раді хворіють COVID-19 27 народних депутатів. Також вірус підтвердили у 34 працівників Апарату Ради.

Про це повідомила заступник голови Верховної ради Олена Кондратюк на своїй сторінці в Facebook.

Серед тих, що заразилися - голова парламенту Дмитро Разумков та його перший заступник Руслан Стефанчук.

Кондратюк також зазначила, що багато парламентарів стурбовані тим, що уряд досі не подав доопрацьований проект Державного бюджету на 2021 рік.

"Парламент готовий розглядати проект Держбюджету на наступний рік у другому читанні, як тільки він буде готовий", - підкреслила вона.

Нагадаємо, 23 листопада стало відомо, що глава Меджлісу Рефат Чубаров заразився коронавірусом.

Крім того, керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що одужав від COVID-19. Він захворів в один день з президентом Володимиром Зеленським і теж проходив лікування у Феофанії.

Також про одужання від коронавірусу повідомив Зеленський. За його словами, він вже працює у звичайному режимі.

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