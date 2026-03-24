В Радбезі ООН пояснили, як Росія зриває мирні переговори щодо України

Росія не досягла жодної стратегічної мети у війні проти України. Наразі Кремль намагається зірвати мирний процес, висуваючи завідомо нереалістичні ультиматуми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням виступ постійного представника України при ООН Андрія Мельника під час засідання Ради Безпеки ООН.

РФ не досягла цілей і створює ілюзію перемоги

За словами дипломата, Росія намагається сформувати викривлене уявлення про реальну ситуацію на фронті.

"Те, що ми спостерігаємо, - це ретельно зрежисована вистава, яку Росія продовжує розігрувати", - наголосив він.

Мельник зазначив, що попри погіршення ситуації для Кремля на полі бою, Москва продовжує створювати ілюзію власної непереможності та демонструє, нібито перебуває за крок від повної перемоги і капітуляції України.

Путін блокує переговори ультиматумами

Дипломат підкреслив, що переговорна позиція російського диктатора Володимира Путіна базується на блефі та брехні.

Зокрема, блеф полягає у твердженнях про неминучу перемогу Росії, а брехня - у готовності Кремля погодитися на компроміси замість фактичної капітуляції України.

Водночас, за його словами, Росія не змогла досягти жодної з цілей повномасштабного вторгнення.

"Ми маємо справу з найдовшим триденним бліцкригом в історії людства, який триває вже понад чотири роки", - заявив Мельник.

Він також навів дані щодо темпів просування російських військ: за понад три з половиною роки окуповано лише близько 9 300 квадратних кілометрів. За нинішніх темпів, за його оцінкою, Росії знадобилося б близько 183 років, щоб захопити всю територію України.

"Саме тому Путін вимагає, щоб Україна без бою відмовилася від територій, які Росія не змогла окупувати за більш як 12 років агресії. Перетворюючи такі ультиматуми на умови переговорів, Росія навмисно блокує мирний процес", - додав дипломат.

Успіхи ЗСУ на фронті та економіка РФ

Мельник підкреслив, що українським військовим вдалося перехопити ініціативу на фронті. Зокрема, лише протягом лютого ЗСУ звільнили територію, співмірну за площею з районами Квінз та Бруклін у Нью-Йорку.

Водночас внутрішня ситуація в Росії стає критичною через економічні чинники:

нульове зростання економіки;

вичерпання фінансових резервів;

стрімке зростання дефіциту бюджету.

Ці фактори, на думку дипломата, дедалі більше ускладнюють для Кремля подальше фінансування військових дій.