У Радбезі ООН постпред Росії перервав хвилину мовчання в пам'ять загиблих українців

На засіданні Ради безпеки ООН постійний представник Росії перервав хвилину мовчання в пам'ять про загиблих українців від російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав вшанувати хвилиною мовчання жертв агресії РФ, але коли він встав, російський посол Василь Небензя почав постукувати по своєму мікрофону.

Усі члени асамблеї встали, щоб дотриматися тиші, але знову сіли, коли було оголошено, що слово попросив представник Росії Небензя.

"Ми піднімаємося на ноги, щоб вшанувати пам'ять усіх жертв того, що сталося в Україні, починаючи з 2014 року. Усіх тих, хто загинув. Усі життя безцінні", - сказав він, мабуть, маючи на увазі загиблих у війні росіян.

Нагадаємо, Україна ініціювала комплексний процес, спрямований на виключення Росії з Ради безпеки ООН та загалом з організації.

До того ж керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що виняток РФ більш реальний, ніж раніше.

Кулеба також назвав першу мету на шляху до виключення Росії з Ради безпеки ООН.

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