ua ru
Пт, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Радбезі ООН постпред Росії перервав хвилину мовчання в пам'ять загиблих українців

Новость на русском →
П'ятниця 24 лютого 2023 18:06
У Радбезі ООН постпред Росії перервав хвилину мовчання в пам'ять загиблих українців фото: постпред РФ у Раді безпеки ООН Василь Небензя (news.un.org)
Автор: Валерія Поліщук

На засіданні Ради безпеки ООН постійний представник Росії перервав хвилину мовчання в пам'ять про загиблих українців від російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав вшанувати хвилиною мовчання жертв агресії РФ, але коли він встав, російський посол Василь Небензя почав постукувати по своєму мікрофону.

Усі члени асамблеї встали, щоб дотриматися тиші, але знову сіли, коли було оголошено, що слово попросив представник Росії Небензя.

"Ми піднімаємося на ноги, щоб вшанувати пам'ять усіх жертв того, що сталося в Україні, починаючи з 2014 року. Усіх тих, хто загинув. Усі життя безцінні", - сказав він, мабуть, маючи на увазі загиблих у війні росіян.

Нагадаємо, Україна ініціювала комплексний процес, спрямований на виключення Росії з Ради безпеки ООН та загалом з організації.

До того ж керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що виняток РФ більш реальний, ніж раніше.

Кулеба також назвав першу мету на шляху до виключення Росії з Ради безпеки ООН.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни