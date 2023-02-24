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В Совбезе ООН постпред России прервал минуту молчания в память погибших украинцев

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Пятница 24 февраля 2023 18:06
В Совбезе ООН постпред России прервал минуту молчания в память погибших украинцев фото: постпред РФ в Совбезе ООН Василий Небензя (news.un.org)
Автор: Валерия Полищук

На заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России прервал минуту молчания в память о погибших украинцах от российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал почтить минутой молчания жертв агрессии РФ, но когда он встал, российский посол Василий Небензя начал постукивать по своему микрофону.

Все члены ассамблеи встали, чтобы соблюсти тишину, но снова сели, когда было объявлено, что слово попросил представитель России Небензя.

"Мы поднимаемся на ноги, чтобы почтить память всех жертв того, что произошло в Украине, начиная с 2014 года. Всех тех, кто погиб. Все жизни бесценны", - сказал он, видимо, имея в виду погибших в войне россиян.

Напомним, Украина инициировала комплексный процесс, направленный на исключение России из Совбеза ООН и в целом из организации.

К тому же, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что исключение РФ более реально, чем раньше.

Кулеба также назвал первую цель на пути к исключению России из Совбеза ООН.

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