На Радбезі ООН обговорять наміри РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі

В п’ятницю, 31 березня, Рада безпеки ООН проведе засідання, присвячене заявам російського диктатора Володимира Путіна про наміри розмістити ядерну зброю в Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Засідання розпочнеться о 17:00 за київським часом, участь в ньому має взяти і українська делегація. В порядку денному питання вказане як "загроза міжнародному миру та безпеці".
Зазначається, що п’ятниця - це останній день перед тим, як головування в Радбезі ООН перейде ро Росії.
Нагадаємо, Путін вирішив розмістити ядерну зброю на території Білорусі.
В США заявили, що поки що не спостерігають підготовки до застосування ядерної зброї в Україні.
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