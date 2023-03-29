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На Совбезе ООН обсудят намерения РФ разместить ядерное оружие в Беларуси

Фото: в Совбезе ООН обсудят намерения РФ разместить ядерное оружие в Беларуси (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В пятницу, 31 марта, Совбез ООН проведет заседание, посвященное заявлениям российского диктатора Владимира Путина о намерениях разместить ядерное оружие в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Заседание начнется в 17:00 по Киеву, участие в нем должна принять и украинская делегация. В повестке дня вопрос указан как "угроза международному миру и безопасности".

Отмечается, что пятница - это последний день перед тем, как председательство в Совбезе ООН перейдет в Россию.

Напомним, Путин решил разместить ядерное оружие на территории Беларуси .

В США заявили, чтопока не наблюдают подготовки к применению ядерного оружия в Украине.

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ООНЯдерное оружие