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Радбез ООН знову відклав голосування щодо припинення вогню в Газі

Фото: Радбез ООН знову відклав голосування щодо припинення вогню в Газі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Рада Безпеки ООН вкотре відклала голосування щодо нового припинення вогню в Газі. Дипломати до цього часу намагаються узгодити формулювання проекту резолюції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними видання, наступне голосування заплановане на четвер, 21 грудня, у Нью-Йорку.

Проект резолюції ООН, розроблений Об'єднаними Арабськими Еміратами, вже кілька разів змінювався на тлі повідомлень про політичні розбіжності всередині адміністрації американського президента Джо Байдена.

Спочатку голосування було заплановане на понеділок, але його неодноразово відкладали, намагаючись уникнути третього вето США, оскільки конфлікт почався більш як два місяці тому.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та мирних людей. Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів.

24 листопада Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Першу групу заручників бойовики відпустили того ж дня.

Перемир'я тривало до 1 грудня. Після ЦАХАЛ оголосив про зрив угоди через обстріл ХАМАС території Ізраїлю.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що міжнародний тиск не зупинить Ізраїль від продовження війни проти ХАМАСу.

Раніше ми писали, що міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що країна поступово переходить до наступної фази операцій в секторі Газа.

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ООНСполучені Штати АмерикиІзраїльСектор Газа