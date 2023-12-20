Совбез ООН снова отложил голосование по прекращению огня в Газе

Совет Безопасности ООН в очередной раз отложил голосование по новому прекращению огня в Газе. Дипломаты до сих пор пытаются согласовать формулировку проекта резолюции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По данным издания, следующее голосование запланировано на четверг, 21 декабря, в Нью-Йорке.
Проект резолюции ООН, разработанный Объединенными Арабскими Эмиратами, уже несколько раз менялся на фоне сообщений о политических разногласиях внутри администрации американского президента Джо Байдена.
Первоначально голосование было запланировано на понедельник, но его неоднократно откладывали, пытаясь избежать третьего вето США, поскольку конфликт начался более двух месяцев назад.
7 октября боевики ХАМАС вторглись в Израиль. Они убивали и похищали военных и мирных людей. Израиль в ответ объявил о начале операции "Железные мечи" и обстреливал места террористов.
24 ноября Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Первую группу заложников боевики отпустили в тот же день.
Перемирие длилось до 1 декабря. После ЦАХАЛ объявил о срыве соглашения из-за обстрела ХАМАС территории Израиля.
Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что международное давление не остановит Израиль от продолжения войны против ХАМАСа.
Ранее мы писали, что министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что страна постепенно переходит в следующую фазу операций в секторе Газа.
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