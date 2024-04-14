Радбез ООН збереться через удар Ірану по Ізраїлю

Рада Безпеки ООН має намір провести сьогодні, 14 квітня, засідання через ракетний удар Ірану по Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Раніше Ізраїль звернувся до Ради безпеки з проханням засудити напад Ірану та оголосити Корпус вартових іранської революційної революції терористичною організацією. Орієнтовний час зустрічі – 16.00 за східним часом (22.00 за Києвом), повідомив дипломат у суботу на умовах анонімності.
Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан раніше звернувся до Ради безпеки з проханням провести екстрене засідання.
"Іранський напад є серйозною загрозою глобальному миру і безпеці, і я очікую, що Рада буде використовувати всі засоби для вживання конкретних заходів проти Ірану", - заявив Ердан.
Удар Ірану по Ізраїлю
Учора ввечері, 13 квітня, Іран запустив територією Ізраїлю сотні безпілотників, назвавши це "відповіддю" на ракетний удар по іранському консульству в столиці Сирії Дамаску на початку місяця.
Після початку нічної атаки прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху записав відеозвернення до громадян держави, в якому заявив, що Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану, і відповість тим самим.
За даними ряду джерел, Іран запустив понад 200 дронів і близько 150 ракет на території Ізраїлю.
Що відомо про нічні повітряні удари Ірану по Ізраїлю і докладніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.