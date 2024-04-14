UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Радбез ООН збереться через удар Ірану по Ізраїлю

Фото: Рада безпеки ООН сьогодні збереться через удар Ірану по Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Рада Безпеки ООН має намір провести сьогодні, 14 квітня, засідання через ракетний удар Ірану по Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Раніше Ізраїль звернувся до Ради безпеки з проханням засудити напад Ірану та оголосити Корпус вартових іранської революційної революції терористичною організацією. Орієнтовний час зустрічі – 16.00 за східним часом (22.00 за Києвом), повідомив дипломат у суботу на умовах анонімності.

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан раніше звернувся до Ради безпеки з проханням провести екстрене засідання.

"Іранський напад є серйозною загрозою глобальному миру і безпеці, і я очікую, що Рада буде використовувати всі засоби для вживання конкретних заходів проти Ірану", - заявив Ердан.

Удар Ірану по Ізраїлю

Учора ввечері, 13 квітня, Іран запустив територією Ізраїлю сотні безпілотників, назвавши це "відповіддю" на ракетний удар по іранському консульству в столиці Сирії Дамаску на початку місяця.

Після початку нічної атаки прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху записав відеозвернення до громадян держави, в якому заявив, що Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану, і відповість тим самим.

За даними ряду джерел, Іран запустив понад 200 дронів і близько 150 ракет на території Ізраїлю.

Що відомо про нічні повітряні удари Ірану по Ізраїлю і докладніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльІран