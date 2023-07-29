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Радбез ООН закликав негайно звільнити президента Нігеру

Фото: Рада безпеки ООН закликала негайно звільнити поваленого президента Нігера (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Рада Безпеки ООН рішуче засудила спроби неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер. Члени Ради безпеки закликали до звільнення президента Мохамеда Базума.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Члени Ради Безпеки ООН висловили стурбованість через негативні наслідки неконституційної зміни влади в регіоні, зростання терористичної активності та важку соціально-економічну ситуацію", - йдеться у заяві Ради безпеки.

У Раду безпеки ООН входять 15 країн. Китай, Франція, Росія, Британія та США є постійними членами. Ще 10 держав обираються на дворічний термін. Нині це Албанія, Бразилія, Габон, Гана, Мальта, Мозамбік, ОАЕ, Швейцарія, Еквадор та Японія.

Державний переворот у Нігері

У середу, 26 липня, військовослужбовці президентської гвардії заблокували доступ до резиденції президента Нігера Мохамеда Базума. Окремі ЗМІ повідомляли про спробу держперевороту.

"Ми, Сили оборони та безпеки, вирішили покласти край режиму президента Базуму", - йшлося у відеозверненні військових.

Солдати застерегли від будь-якого іноземного втручання, додавши, що вони поважатимуть життя та здоров'я Базуму. Сполучені Штати Америки засудили держпереворот у Нігері та закликали звільнити Базума.

У МЗС України заявили, що країна рішуче засуджує державний переворот у Нігері та уважно стежить за подальшим розвитком подій.

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НигерООН