Держпереворот у Нігері: що відбувається в країні та як реагують у світі

У Республіці Нігер військовослужбовці президентської гвардії влаштували державний переворот та оголосили про повалення уряду президента Мохамеда Базума.

Детальніше про те, що відбувається в Нігері - нижче в матеріалі РБК-Україна .

Що відбувається

У середу, 26 липня, військовослужбовці президентської гвардії заблокували доступ до резиденції президента Нігеру Мохамеда Базума. Окремі ЗМІ повідомляли про спробу держперевороту.

"Ми, Сили оборони та безпеки, вирішили покласти край режиму президента Базума", - йшлося у відеозверненні військових.

Солдати застерегли від будь-якого іноземного втручання, додавши, що вони поважатимуть життя і здоров’я Базума.

Президентську гвардію очолює Омар Чіані, який працював при Махамаді Іссуфі - колишньому президенті Нігеру.

"За даними регіонального військового джерела, глава держави Нігер наразі утримується заколотниками у своїй резиденції в Ніамеї. Їх кількість на момент написання статті залишається невідомою. Інше джерело, близьке до адміністрації президента, стверджує, що Мохаммед Базум "живий і здоровий" і "перебуває в процесі переговорів" з солдатами, які беруть участь у захопленні", - написали в Jeune Afrique.

Однак "переговори" з президентською охороною провалилися. Водночас армія країни не підтримала заколотників. Заколотники відмовились відпустити Базума.

На тлі спроби державного перевороту в Нігері сусіди цієї країни направили посередницьку місію для врегулювання ситуації.

За словами президента Беніна Талона, він прямує до Нігеру, щоб оцінити ситуацію після зустрічі з нігерійським колегою, і головою західноафриканського блоку ECOWAS Болою Тінубу.

Раніше того ж дня президент Нігера опублікував заяву, в якій йшлося про те, що президентська гвардія "даремно" розпочала "антиреспубліканський" рух, проте пізніше вона була видалена. Також повідомлялося про те, що армія готова атакувати бунтівників, якщо вони не схаменуться.

Пізніше по державному телебаченню в Нігері військові оголосили, що повалили уряд президента Мохамеда Базума.

У заяві нігерійських військових йдеться, що вони поклали край владі у зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою в державі, а також "поганого економічного та соціального управління", передає The Associated Press.

Також військові розповіли, що у країні призупинили роботу всі інститути, ситуацію в Нігері контролюють сили безпеки. У зверненні солдатів звучить заклик до зовнішніх партнерів не втручатися у ситуацію.

Крім того, військові заявили про закриття повітряних і найманих кордонів, і введення комендантської години.

Що відомо про Мохамеда Базума

Президента Мохамед Базума обрали на виборах у 2021 році. Він вважається ключовим союзником Заходу у боротьбі з ісламістськими бойовиками у Західній Африці.

Мохамед Базум увійшов в історію цієї західноафриканської країни як перший лідер, якому його попередник передав владу демократичним шляхом, після перемоги на виборах у 2021 році.

З моменту здобуття незалежності від Франції в 1960 році в Нігері відбулося чотири успішні перевороти й кілька невдалих спроб повалення влади. Під час незалежності більшу частину історії країною правили військові лідери.

За кілька днів до того, як Базум мав скласти присягу, також відбулася спроба державного перевороту, але вона провалилася.

Реакція світу

Західноафриканська група країн ECOWAS, яку зараз очолює Нігерія, оприлюднила комюніке, у якому зазначається, що вона відреагувала з "шоком і жахом" на новину про "спробу державного перевороту".

" ECOWAS найрішучішим чином засуджує спробу силового захоплення влади та закликає змовників звільнити демократично обраного президента Республіки негайно та без будь-яких умов", - йдеться у заяві, підписаній президентом Нігерії Болою Тінубу.

Там наголосили, що ECOWAS та міжнародне співтовариство "покладуть на всіх учасників змови відповідальність за безпеку президента, його сім’ї, членів уряду та широкої громадськості".

Сполучені Штати Америки також засудили держпереворот у Нігері та закликали звільнити Базума.

"США засуджують спроби силою підірвати конституційний лад Нігеру та підкреслюють, що наше партнерство залежить від продовження демократичного правління",- написав держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель що він "дуже стурбований подіями, що відбуваються в Ніамеї".

"ЄС засуджує всі спроби дестабілізувати демократію та загрожувати стабільності Нігеру", - сказав він, додавши, що ЄС також приєднався до комюніке ECOWAS з цього приводу.

Речниця міністерства закордонних справ Німеччини заявила на брифінгу в середу, що " поки рано оцінювати ситуацію ".

"Ми підтримуємо контакт як з нашим посольством там, так і з міжнародними партнерами. І якщо буде потрібно, ми, звичайно, також вживатимемо відповідних заходів ", - сказала вона.

За її словами, німецькі війська в Нігері в рамках міжнародної місії, що допомагає боротися з ісламістськими повстанцями, "наразі перебувають у безпеці", і що наступні події будуть оцінені найближчими днями.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "найрішучішим чином засудив будь-які спроби захопити владу силою та підірвати демократичне управління, мир і стабільність". Про це заявив його речник Стефан Дюжаррік.

Гутерреш закликав "усіх залучених сторін проявляти стриманість і забезпечити захист конституційного порядку".