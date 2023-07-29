Совбез ООН призвал немедленно освободить президента Нигера

"Члены Совета Безопасности ООН выразили обеспокоенность из-за негативных последствий неконституционной смены власти в регионе, роста террористической активности и тяжелой социально-экономической ситуации", - говорится в заявлении Совбеза.

В Совбез ООН входят 15 стран. Китай, Франция, Россия, Британия и США являются постоянными членами. Еще 10 государств избираются на двухлетний срок. Сейчас это Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, Швейцария, Эквадор и Япония.

Государственный переворот в Нигере

В среду, 26 июля, военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ к резиденции президента Нигера Мохамеда Базума. Отдельные СМИ сообщали о попытке госпереворота.

"Мы, Силы обороны и безопасности, решили положить конец режиму президента Базума", - говорилось в видеообращении военных.

Солдаты предостерегли от любого иностранного вмешательства, добавив, что они будут уважать жизнь и здоровье Базума. Соединенные Штаты Америки осудили госпереворот в Нигере и призвали освободить Базума.

В МИДе Украины заявили, что страна решительно осуждает государственный переворот в Нигере и внимательно следит за дальнейшим развитием событий.