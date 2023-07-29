Совбез ООН призвал немедленно освободить президента Нигера

Совет Безопасности ООН решительно осудил попытки неконституционной смены законного правительства Республики Нигер. Члены Совбеза призвали к освобождению президента Мохамеда Базума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
"Члены Совета Безопасности ООН выразили обеспокоенность из-за негативных последствий неконституционной смены власти в регионе, роста террористической активности и тяжелой социально-экономической ситуации", - говорится в заявлении Совбеза.
В Совбез ООН входят 15 стран. Китай, Франция, Россия, Британия и США являются постоянными членами. Еще 10 государств избираются на двухлетний срок. Сейчас это Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, Швейцария, Эквадор и Япония.
Государственный переворот в Нигере
В среду, 26 июля, военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ к резиденции президента Нигера Мохамеда Базума. Отдельные СМИ сообщали о попытке госпереворота.
"Мы, Силы обороны и безопасности, решили положить конец режиму президента Базума", - говорилось в видеообращении военных.
Солдаты предостерегли от любого иностранного вмешательства, добавив, что они будут уважать жизнь и здоровье Базума. Соединенные Штаты Америки осудили госпереворот в Нигере и призвали освободить Базума.
В МИДе Украины заявили, что страна решительно осуждает государственный переворот в Нигере и внимательно следит за дальнейшим развитием событий.
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