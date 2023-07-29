Радбез ООН закликав негайно звільнити президента Нігеру
Рада Безпеки ООН рішуче засудила спроби неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер. Члени Ради безпеки закликали до звільнення президента Мохамеда Базума.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
"Члени Ради Безпеки ООН висловили стурбованість через негативні наслідки неконституційної зміни влади в регіоні, зростання терористичної активності та важку соціально-економічну ситуацію", - йдеться у заяві Ради безпеки.
У Раду безпеки ООН входять 15 країн. Китай, Франція, Росія, Британія та США є постійними членами. Ще 10 держав обираються на дворічний термін. Нині це Албанія, Бразилія, Габон, Гана, Мальта, Мозамбік, ОАЕ, Швейцарія, Еквадор та Японія.
Державний переворот у Нігері
У середу, 26 липня, військовослужбовці президентської гвардії заблокували доступ до резиденції президента Нігера Мохамеда Базума. Окремі ЗМІ повідомляли про спробу держперевороту.
"Ми, Сили оборони та безпеки, вирішили покласти край режиму президента Базуму", - йшлося у відеозверненні військових.
Солдати застерегли від будь-якого іноземного втручання, додавши, що вони поважатимуть життя та здоров'я Базуму. Сполучені Штати Америки засудили держпереворот у Нігері та закликали звільнити Базума.
У МЗС України заявили, що країна рішуче засуджує державний переворот у Нігері та уважно стежить за подальшим розвитком подій.
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